Geoffrey Burton Me Ta Podia

L’album instrumental du guitariste Geoffrey Burton est une expérience comme on n’a plus l’occasion de souvent vivre ni écouter. C’est un voyage expérimental au pays des sons d’abord. Tous engendrés par la seule guitare là où on croirait entendre des machines. Ce sont les images d’un film qu’on réalise nous-mêmes. C’est le soundtrack imaginaire d’un David Lynch qui aurait filmé un Eraserhead 2. Entre grenouilles dans le jardin et ambiances industrielles sont planquées de réelles mélodies. C’est un conte moderne unique, sans comparaison. C’est un tableau post-moderne qu’on peint en sa compagnie.

