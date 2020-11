Ligue des champions: Chelsea sous le charme d’Edouard Mendy

Dans un recrutement estival cinq étoiles, Edouard Mendy faisait presque figure d’ovni. Mais les mains sûres du gardien de but ont vite conquis Chelsea, qui reçoit son ancien club, Rennes, mercredi en Ligue des champions.

Quand on parle de gardiens de but passés par Rennes et Chelsea, impossible de ne pas évoquer Petr Cech, transféré d’un club à l’autre en 2004 pour 14,5 millions d’euros, avant de jouer 11 saisons avec les Blues.

L’ancien international tchèque, toujours présent à Chelsea comme conseiller, était devenu le gardien le plus cher de Ligue 1. Un record tombé avec Mendy.

Quand Frank Lampard a dû se rendre à l’évidence que Kepa Arrizabalaga, le gardien recruté pour 80 millions d’euros il y a deux saisons, semblait reparti pour une saison rythmée par les bourdes, c’est Cech qui a glissé le nom de l’international sénégalais de 28 ans à l’oreille des dirigeants.

Rennes a négocié pied à pied avec son illustre homologue et réussi à obtenir 24 millions d’euros, plus 6 millions d’euros de bonus qui, au rythme où vont les choses, finiront bien par tomber.