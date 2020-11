Notre choix du jour pour contrer l’ennui en confinement: les parcs Disney, là où magie et science se marient

Puisqu’il n’est pas question d’y entrer pour le moment, les parcs à thèmes estampillés Disney se dévoilent en série télé. « The imagineering story » en raconte la grande et la petite histoire.

Les six épisodes de cette mini-série documentaire sont signés par la réalisatrice et productrice Leslie Iwerks. Elle s’est intéressée à cet univers peuplé d’artistes et d’ingénieurs, ces Imagineers auxquels ce titre fait référence et que son père mais surtout son grand-père ont fréquenté de très près. Ce dernier, Ubbe, dit Ub, d’origine néerlandaise, a en effet œuvré avec Walt Disney himself, notamment à la création graphique des personnages de Mickey Mouse et d’Oswald le lapin chanceux…

On imagine que vous avez eu accès à quantité d’archives ?