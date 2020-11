Iva Bittová: «Les gens ont besoin de concerts»

« Il est important de rester positif et de porter la musique vers le public. » - DR

Artiste à la frontière des genres et des styles, la musicienne, chanteuse et actrice tchèque Iva Bittová mêle la musique folklorique de son pays natal, la créativité du jazz, la musique contemporaine mais aussi le rock et le répertoire classique dans un style qu’elle qualifie de « musique folklorique personnelle ».