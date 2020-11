Musiques Nouvelles: «Rester positif, une nécessité»

P ouvoir retrouver la scène est vital ! » D’emblée, Jean-Paul Dessy, compositeur, mais aussi directeur artistique de l’Ensemble Musiques Nouvelles, qui se produira pour Ars Musica, est catégorique : aujourd’hui peut-être plus que jamais, se produire sur scène est d’une importance capitale, malgré les adaptations et autres sacrifices. « Pour un musicien, ne pas être en mesure d’offrir ce qu’il travaille au quotidien, c’est un grand manque, une privation qui peut mener à une forme de dépression. Il ne faut pas que le feu sacré de l’art s’arrête. La musique nous soigne, et c’est dans cet acte de partage qu’elle prend sens. Je suis persuadé que ça concerne la vie tout entière, au-delà de la sphère des musiciens. »