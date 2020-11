Baptême de l’art: quand les animaux jazzent

J azzoo, c’est le titre de l’album. Oddjob, c’est le nom d’un quintet de jazz suédois qui joue d’ailleurs depuis 23 ans ensemble, avec Goran Kajfeš à la trompette. Il y a quelques années, les cinq musiciens avaient chacun des enfants assez petits. « Et nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas beaucoup de bonne musique instrumentale qui leur était destinée », explique Goran Kajfeš. « Or la musique instrumentale stimule précisément la fantaisie des enfants et leur laisse de l’espace pour leurs propres idées. En Suède, il y a une tradition de faire de la musique pour les enfants et les meilleurs jazzmen en faisaient dans les années 70. On les a suivis. »