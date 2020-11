Construction: le secteur va de l’avant

C’est peu écrire que la Confédération Construction, et avec elle, tout un secteur, ont poussé un grand « ouf » de soulagement à l’annonce des mesures renforcées annoncées la semaine dernière par le Comité de concertation pour lutter contre le coronavirus.

Et pour cause, puisqu’elles ne changent presque rien pour la construction, hormis le fait que le télétravail devient obligatoire pour les employés du secteur. Dans un communiqué publié dans la foulée des nouvelles mesures, la Confédération Construction, qui défend les intérêts de plus de 16.000 entreprises (indépendants, PME et grandes entreprises) actives dans tous les segments de la construction, a tenu à remettre les choses au clair à la suite d’articles parus dans la presse qui affirmaient que le secteur ne pouvait poursuivre ses activités que pour les urgences. Ce qui est inexact puisque la construction peut se poursuivre presque « comme si de rien n’était ».