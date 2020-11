Maradona va beaucoup mieux: «Il souhaite sortir de l’hôpital», avoue son médecin

Diego Maradona, l’ancienne idole du football argentin, se sent mieux et souhaite sortir de l’hôpital où il a été admis lundi en raison d’une anémie et de déshydratation, a indiqué mardi son médecin.

« Il va beaucoup mieux qu’hier, il a très envie de sortir, j’aimerais qu’il reste un jour de plus », a déclaré Leopoldo Luque à des dizaines de journalistes massés devant la clinique privée de La Plata, à 60 km au sud du Buenos Aires, où la star a été admise.

« Il souffre d’anémie, il est un peu déshydraté, il faut corriger cela et veiller à ce que sa santé continue à s’améliorer », a poursuivi le médecin, ajoutant que l’ancien champion « a passé une bonne nuit » et qu’« il est de bonne humeur ».