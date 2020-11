Bruxelles: les Plaisirs d’Hiver sont annulés

Les Plaisirs d’Hiver ne s’installeront pas cette année à Bruxelles, a annoncé le bourgmestre Philippe Close. « Les possibilités de nous réunir sont limitées, mais durant cette crise sanitaire sans précédents nous avons plus que jamais besoin de nous sentir entourés, de sourire, de nous émerveiller, explique-t-il à Sud Info. La Ville a donc pris le parti de maintenir les illuminations de la Grand-Place et d’autres nombreux axes, rues et places. »

Le traditionnel sapin de Noël viendra tout de même mettre un peu de baume au cœur des Bruxellois, au milieu d’une Grand Place illuminée par un spectacle de sons et lumières.