Saint-Jean-Monclar, une petite station de passionnés

Saint-Jean-de-Montclar : la station. - D.P et Y.D.P.

C’est une aventure humaine en deux épisodes, aussi improbables l’un que l’autre, dont les acteurs successifs ont été sublimés à 50 ans d’intervalle par une même intelligence collective et un mode de gestion solidaire. Dans ce laps de temps, la population est passée de 200 à 500 habitants, l’école primaire a repris vie et 35 entreprises ont été créées dans un village qui ne comptait plus aucun commerce.

Retour dans les années 60 à Saint-Jean-Montclar sur une terre de moyenne montagne située entre Gap et Digne-les-Bains et dont les sommets offrent une vue plongeante sur le lac de Serre-Ponçon. Confrontés à la mécanisation de l’agriculture, les anciens du village voient les jeunes fuir le pays pour trouver de l’embauche dans les villes proches, Marseille et Aix-en-Provence.