En période de confinement, le produit pour cigarettes électroniques est bien plus difficile à trouver qu’un paquet de clopes. Heureusement, malgré l’interdiction de vente à distance, la plupart des magasins organisent le « click and collect » pour les clients les moins prévoyants.

Lors du premier confinement, ils avaient été quelque peu oubliés. Cette fois, beaucoup de fumeurs de cigarettes électroniques ne s’y sont pas laissé reprendre et ont prévu leurs stocks. D’autant plus que, comme pour les produits du tabac, la vente et l’achat à distance sont totalement interdits. Impossible, donc, de passer commande sur son magasin en ligne préféré et espérer être livré chez soi.