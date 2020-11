L'entreprise de services RH ACERTA et Mederi, partenaire dans les soins à domicile, s'associent pour pouvoir déployer du personnel soignant là où cela est nécessaire, indique mardi Acerta dans un communiqué.

Les deux entités rendront cela possible avec l'aide de Bridge, une plateforme en ligne qui offre la possibilité aux entreprises de pouvoir s'échanger du personnel. Ainsi, Acerta et Mederi veulent apporter rapidement et efficacement une réponse à la pénurie de personnel dans le secteur.

Le secteur des soins de santé est soumis à une énorme pression en raison de la crise sanitaire. 7 000 patients sont hospitalisés à cause du coronavirus, dont plus de 1.200 en soins intensifs, rappelle Acerta.