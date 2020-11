James Bond y avait tourné « Jamais plus jamais » : le coin de paradis niçois, jadis propriété de Sean Connery, cherche acquéreur pour 30 millions d’euros.

A l’image de l’agent 007, Sean Connery, le premier acteur à avoir incarné James Bond, en 1962, avouait un faible pour le luxe et les maisons de rêve. Il avait acquis dans les années 1970, sur les hauteurs de Nice, une propriété somptueuse, mise en vente pour 30 millions d’euros par Knight Frank. « Chez Sean » est l’une des villas les plus fascinantes et les mieux situées de la Riviera française, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.