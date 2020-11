Les conseils de Kroll pour maîtriser les six règles d’or contre le coronavirus: préserver les plus vulnérables

Six règles d’or constituent le code de conduite qui doit permettre à chacun de se protéger mais aussi de protéger les autres. Aujourd’hui, la préservation des plus vulnérables.

La pandémie de covid concerne tout le monde. Mais comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes âgées, celles présentant des pathologies chroniques ou un affaiblissement de leur immunité (lié à leur maladie ou à des traitements spécifiques) présentent un risque plus élevé. « Les complications rares de cette infection vont généralement toucher les personnes de plus de 60 ans, surtout si elles présentent des maladies chroniques », rappelait encore la semaine dernière l’association AFM-Téléthon. « De même, les personnes déjà fragilisées par leur propre situation de santé, comme celles atteintes de maladies neuromusculaires, doivent, comme leurs proches, rester prudentes et adopter les bons gestes barrières. » Parmi les facteurs de risques figurent aussi l’asthme, le diabète, l’hypertension ou l’obésité.