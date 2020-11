Axel Kahn au «Soir»: «La seule vraie solution, c’est un confinement strict pendant le temps nécessaire»

Le ProfesseurAxel Kahn, généticien et chercheur de renommée internationale, commença sa carrière comme médecin-chef d’une préfecture en Centrafrique, où il assista à l’émergence de plusieurs épidémies. Plus tard, il fut directeur de l’Institut Cochin. Dans l’intervalle, il a signé plusieurs ouvrages dans lesquels il examine quelques grandes questions existentielles – comme le bonheur, la liberté ou la mort – à la lumière de la science moderne. Un interlocuteur tout indiqué à l’heure où, en France comme en Belgique, la pandémie re-flambe, où le système de santé est au bord de la rupture, où nos libertés sont réduites et où la mort rôde.