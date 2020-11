En Ligue des champions, Bruges attend un succès à domicile depuis 15 ans

Le « Fort Breydel », comme certains l’appellent, n’est plus ! Ou, à tout le moins, il impressionne nettement moins ses visiteurs d’un soir. Même s’il est sans doute un peu trop sévère ou prématuré, ce constat dressé récemment par un ancien collaborateur brugeois mérite à tout le moins que l’on s’y penche de plus près. Depuis l’entame de la saison, Bruges a en effet laissé filer pas moins de 8 unités sur sa pelouse suite à ses défaites initiales en championnat face à Charleroi (0-1) et au Beerschot (0-1) puis en concédant le partage face à Malines (2-2), samedi passé. Le point commun de ces trois matches ? Ils se sont tous disputés à huis clos ! C’est évidemment beaucoup trop pour un Club ambitieux, qui avait notamment remporté 75 victoires pour seulement quatorze nuls et six défaites en 95 matches lors des cinq saisons précédentes, Playoffs 1 y compris !