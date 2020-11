Hockey: la division d’honneur en passe de surclasser le championnat néerlandais?

Alors que la Belgique est championne du monde et d’Europe en titre et qu’elle occupe la première place mondiale, les Pays-Bas possèdent le meilleur championnat de la planète.

Après les deux victoires acquises face à la Grande-Bretagne, ce week-end, les hommes de Shane McLeod ponctueront leur année 2020, en Pro League, par un duel de prestige face aux Pays-Bas. Un rendez-vous évidemment singulier pour les sept Lions qui évoluent dans la compétition néerlandaise : Thomas Briels et Thibeau Stockbroekx (Oranje-Rood), Arthur Van Doren (Bloemendaal), Tanguy Cosyns (Amsterdam), Loic Van Doren (Den Bosch), Alexander Hendrickx et Sebastien Dockier (Pinoké). La forte rivalité qu’entretiennent, aujourd’hui, les deux nations est récente : cela ne fait qu’une petite dizaine d’années que les Belges rivalisent, enfin, avec leurs voisins. Mais si notre pays pointe, à présent, au sommet du hockey mondial, la division d’honneur n’est toujours pas parvenue à surpasser la Hoofdklasse, qui demeure la compétition domestique la plus prestigieuse au monde.

