Des infirmiers espèrent l’«amnistie» du ministre de la Santé

Un infirmier qui avait omis de faire renouveler son visa pour exercer s’est retrouvé condamné, il y a deux ans à Liège, à rembourser les mutuelles pour tous les soins qu’il avait facturés et qui pourtant avaient été prestés. Depuis cette « mésaventure », qui vaut au trentenaire plus d’1,2 million d’euros de dettes, une bonne vingtaine d’infirmiers ont contacté ses conseils parce qu’ils ne sont pas non plus en conformité. Certains, confient Me Töller et Me Ancion, auraient arrêté de professer tant ils craindraient d’avoir à rembourser de tels montants. Ils ont décidé de faire appel au nouveau ministre de la Santé pour demander qu’une « amnistie » soit accordée aux infirmiers qui ne sont pas en conformité mais souhaitent se mettre en règle : « Dans le contexte sanitaire actuel, on se rend sans doute bien mieux compte de ce que représente la profession d’infirmier, une activité intense, prenante, à hautes responsabilités », explique Me Töller.