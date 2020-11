Diego Maradona, entraîneur de Gimnasia La Plata, sera transféré de La Plata vers un hôpital de Buenos Aires et sera opéré ce mardi d’un hématome sous-dural, c’est-à-dire une poche de sang entre le cerveau et sa membrane la plus externe, qui a été détecté après un scanner. Les médias argentins l’ont annoncé mardi.

Maradona a été admis lundi, quelques jours après son 60e anniversaire, dans une clinique privée de La Plata en raison d’une anémie et de déshydratation.