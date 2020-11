C’est en effet Poznan qui a privé le matricule 22 des premiers matches de poules d’Europa League de son histoire en s’imposant au Mambourg après la prolongation. Adjoint de Karim Belhocine à Charleroi, Samba Diawara avait forcément particulièrement analysé l’équipe polonaise.

Et même si depuis lors, il n’a plus suivi ses prestations, l’ancien défenseur peut parler d’un collectif qu’il s’agira de bouger dans son ensemble plus que de priver des individualités de mouvements.