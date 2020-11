Coronavirus - La zone euro craint une récession avec la deuxième vague

Les ministres de l'Economie de la zone euro ont mis en garde mardi soir contre le risque de récession lié à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et ont appelé à maintenir des politiques budgétaires favorables à la croissance.

"Le durcissement des mesures de restrictions aura bien sûr un impact sur l'activité économique", a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, à l'issue d'une visioconférence de l'Eurogroupe.

Il a toutefois espéré que le choc économique serait plus faible que lors de la première vague. "Il y a des raisons de croire que l'impact pourrait être plus petit qu'au printemps. Par exemple, les entreprises et les salariés sont mieux préparés au télétravail, mais en même temps il y a une incertitude sur la durée de la deuxième vague", a-t-il expliqué, lors d'une conférence de presse.

"C'est le secteur des services et en particulier l'hébergement touristique, la culture, les loisirs qui vont être le plus durement touchés", a-t-il souligné.

Paschal Donohoe, le président de l'Eurogroupe, qui réunit les 19 ministres de l'Economie de la zone euro, a réitéré leur "engagement à continuer de mener des politiques de soutien budgétaire sans précédent".