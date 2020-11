Coronavirus: une maison de repos sur quatre est un foyer de contamination

Malgré l’équipement de protection et les procédures mises en place, le coronavirus entre et s’installe dans les maisons de repos, prenant tout le monde de court. Plus de 4.500 résidents wallons sont infectés, mais la grande majorité est asymptomatique.

Les chiffres de contamination montent en flèche dans les maisons de repos, en Wallonie et à Bruxelles. Un quart d’entre elles sont désormais identifiées comme cluster avec plus de 10 cas confirmés (10 % à Bruxelles). 4.549 résidents wallons étaient affectés, d’après les derniers chiffres datés du 1er novembre (contre 2.579 six jours plus tôt).

« L’évolution des chiffres est dramatique », observe l’épidémiologiste Yves Coppieters, qui a mené une analyse poussée de la mortalité dans les maisons de repos wallonnes au cours de la première vague. « Vendredi, on disait que 51 % des maisons de repos comptaient au moins un cas positif mais là, plus d’un quart font face à une épidémie. Or, il y a toujours un décalage de trois semaines entre ce qui se passe dans la population et dans les maisons de repos. »