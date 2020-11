Paddock: Marc Duez surveille les pilotes du WTCR depuis chez lui

La crise sanitaire impose de nouveaux gestes, des méthodes différentes pour éviter les contacts et les voyages. Aux récentes 24 Heures de Francorchamps, par exemple, le responsable de la stratégie des Audi, un Australien très efficace, agissait depuis le lointain pays des kangourous dans un bureau de sa maison aménagé en ‘Mission Control’. Aux 24 Heures du Mans, un commissaire sportif américain était resté dans la patrie de Donald pour juger – et éventuellement sanctionner – les pilotes qui attaquaient leurs rivaux à la hussarde.

Et c’est pareil pour Marc Duez qui a exercé sa fonction de ‘Driver Adviser’ en championnat du monde des Voitures de Tourisme depuis les hauteurs verviétoises ces dernières semaines. « Je n’ai pu me rendre en Hongrie et récemment en Espagne où le WTCR faisait escale », rappelle l’ancien vainqueur (notamment) des 24 Heures de Francorchamps. « C’est donc de chez moi, face à deux écrans que je surveillais le comportement des pilotes. J’étais également connecté par Zoom avec les commissaires sportifs et je recevais, via un lien, les caméras embarquées en cas de litige. »

Dans ces épreuves, le rôle de notre compatriote est celui d’un consultant. « Les commissaires sportifs sont souvent des juristes. Ils connaissent le règlement sur le bout des doigts. »