Uber étend ses services à la Flandre

Uber lancera ses services en Flandre le 9 novembre, a annoncé mercredi l'entreprise de transport américaine. Via l'application, un UberX pourra y être commandé à travers toute la Région, avec la plus grande disponibilité à Anvers, Gand et Louvain. Les nouveaux services sont entièrement conformes à la nouvelle réglementation flamande sur les taxis, souligne l'entreprise.

Selon Uber, la demande de voyages a augmenté dans plusieurs villes de Flandre, d'après le nombre de personnes qui ont ouvert l'application au cours des derniers mois et les conversations avec les conducteurs.

En raison de la pandémie de coronavirus, l'entreprise a introduit une série de dispositions et de mesures de sécurité en matière d'hygiène. Les passagers et les conducteurs doivent ainsi porter un masque buccal pendant le voyage et confirmer qu'ils ont compris et respecté les mesures locales de santé et de sécurité.

L'application rappelle par exemple constamment à tous les utilisateurs de se laver ou de se désinfecter les mains et de garder les fenêtres ouvertes pour améliorer la ventilation pendant les déplacements. "Les conducteurs partenaires sont également pourvus de désinfectants et Uber a équipé les véhicules de cloisons en polycarbonate", souligne la société.

Uber a également annoncé qu'elle subventionnera 10.000 voyages gratuits pour le personnel des hôpitaux d'Anvers, de Louvain et de Gand.