La colère de Mandanda et de Villas-Boas après la défaite de Marseille en Ligue des champions: «On est limite ridicule»

Battu 3-0 à Porto, l’Olympique Marseille a égalé le record de 12 défaites consécutives en Ligue des champions appartenant à Anderlecht. « On est limite ridicule », a réagi Steve Mandanda, gardien et capitaine de l’OM, sur RMC Sport après le match.

« C’est sûr que quand on voit les résultats sur cette phase aller, on ne peut qu’être inquiet », a commenté Mandanda. « On va mesurer nos propos parce qu’il n’y a pas de frustration, il y a plus de la colère, beaucoup de déception, pas mal de sentiments négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question, on n’est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Il reste trois matches et il faut essayer de montrer un autre visage parce que là on est limite ridicule. On prend des buts stupides qui nous tuent les matches d’entrée. »