WorldSkills Shanghai - Le mondial des métiers de Shanghai reporté à 2022

Le comité organisateur du mondial, WorldSkills International, a justifié le report de cette 46e édition pointant qu'une décision "claire, qui tombe tôt, valait mieux pour chacun", élaborateurs comme participants. "Cela permettra de planifier et recalibrer les prochains 12 à 24 mois (ainsi que la suite)", a-t-il ajouté par communiqué.

Le renvoi à 2022 de ces Olympiades des métiers provoque un autre report dans son sillage, celui de l'édition suivante. Les WorldSkills 2023, programmés à Lyon, en France, sont ainsi postposés à 2024.

Les WorldSkills sont destinés à valoriser les savoir-faire artisanaux et technologiques. Des jeunes de moins de 23 ans, issus de plus de 60 pays et régions, mesureront leurs talents dans une soixantaine de disciplines, des technologies de l'information et la communication à la mode en passant par le jardinage paysagiste, l'imprimerie, les soins de santé ou encore la menuiserie.