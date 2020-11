Notre choix du jour pour contrer l’ennui en confinement: Zwangere Guy, rappeur taille patron

Pas d’ego dans le trip de Zwangere Guy, ou alors à sa manière : « Je me mets nu, je rigole de moi, de mon succès, des autres… Je montre aussi l’égoïsme, l’égocentrisme que je peux manifester. Et j’aime bien ne pas toujours être happy ». - Hatim Kaghat

Confinement ou pas, « Papa ZG » (sic) prend rarement le temps de souffler. Neuf mois après la naissance de « Brutaal », le revoilà en effet déjà avec un nouvel album. Certains s’étonneront. Diront peut-être qu’en combinant sur cette plaque huit titres inédits avec ceux qui constituaient la précédente, il n’en propose qu’une version « deluxe ». Le rappeur bruxellois rectifie : « Pour moi, c’est un vrai nouvel album. Cette année, je n’ai fait qu’un show (NDLR : un warm up au centre culturel Het Huys à Uccle) , le 1er mars, devant 400 personnes. J’avais préparé les AB et pas mal de dates sold out, avec la lumière et un truc… “brutal” ! » Ensuite, la crise que l’on sait a mis à mal ce planning :