Coronavirus - Thalys va suspendre la desserte entre Bruxelles et l'Allemagne ainsi que les trains Izy

Thalys va suspendre, à partir de ce samedi 7 novembre et jusqu'au 12 décembre inclus, ses liaisons entre Bruxelles et l'Allemagne ainsi que ses trains Izy entre Bruxelles et Paris, a annoncé mercredi l'opérateur ferroviaire.