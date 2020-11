Coronavirus: 877 admissions à l’hôpital en un jour, «un chiffre record» depuis le début de l’épidémie

Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important, selon le bilan provisoire de mercredi matin de l’Institut de santé publique Sciensano. « Le taux d’infection se stabilise et les entrées à l’hôpital augmentent toujours, mais plus lentement. Cependant, la stabilisation ne suffira pas, on doit continuer nos efforts de manière à avoir une réduction drastique du nombre de cas », rapporte le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du SPF Santé publique.