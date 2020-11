Présidentielle américaine: découvrez l’édition spéciale du journal «Le Soir» dès maintenant

Le résultat de l’élection présidentielle américaine est incertain. Donald Trump revendique la victoire et veut saisir la Cour suprême. Joe Biden se dit confiant d’être le 46e président des Etats-Unis. Ce mercredi, la rédaction du « Soir » vous propose une édition spéciale de sa version numérique du journal pour décrypter le chaos américain.

Voici comment la consulter :

Via notre application

- Rendez-vous sous l’onglet « Le journal » via le menu. Si vous aviez déjà téléchargé votre journal avant 11h, appuyez quelques secondes sur la Une et cliquez sur « supprimer » l’édition. Vous pourrez ainsi voir apparaître notre nouvelle édition spéciale et la consulter.

Via votre ordinateur ou smartphone

- Rendez-vous sur la liseuse numérique : http://journal.lesoir.be