SC Charleroi: l’ex-défenseur de Liverpool Jon Flanagan est officiellement Zèbre

Comme annoncé, l’ancien latéral droit de Liverpool, qui était libre de tout contrat, vient de s’engager en faveur du Sporting de Charleroi.

« Le défenseur anglais Jon Flanagan (27 ans) rejoint les rangs du Sporting Charleroi pour une saison + une année en option. Formé à Liverpool, équipe pour laquelle il a disputé une cinquantaine de matchs, Jon Flanagan a ensuite été prêté à Burnley et Bolton avant de faire ses bagages pour l'Ecosse, et plus particulièrement les Glasgow Rangers, où il a évolué les deux dernières saisons. Toute la grande famille du Sporting souhaite la bienvenue à Jon. Welcome, Jon ! », a écrit le club carolo sur son site officiel.