Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 5»: les gentils

L’autre jour, il s’est passé un truc incroyable.

Les gens étaient sympas. Ouais, trop bizarre. Vraiment chouettes, ouverts, polis et tout. Et non, ce n’était pas un rêve. Et non, ce n’était pas à cause du masque qu’on portait, le mignon avec des coccinelles. Et non, il ne faisait même pas beau.

Ça a commencé le matin, dans le train. Le speech de l’accompagnateur, bonne cadence, voix posée, on aurait dit un discours de remerciement aux Césars : « Bonjour ou rebonjour, chers voyageurs. Bienvenue dans ce train à destination de Blablabla. Merci à vous tous et toutes qui portez le masque dans le train, sur les quais et dans les gares. Merci, vraiment. Aujourd’hui plus encore qu’hier, luttons ensemble contre le coronavirus. » Les sièges d’à côté étaient vides. Dommage, on aurait pu échanger de petits clins d’œil complices.