Une nouvelle ère, un avenir commun

2020 restera dans les annales comme une année très particulière. La Covid-19, telle une nappe de brouillard épais et opaque, a englouti et dérouté la planète toute entière. Mais l'espoir que l'humanité fasse bloc contre le fléau et parvienne à bâtir une communauté de destin commun est toujours bien vivace. Malgré un contexte peu propice aux échanges internationaux, l'ouverture le 5 novembre de la 3ème édition de l'Exposition Internationale d'Importation de Chine à Shanghai a été maintenue. Le pays hôte affiche un soutien indéfectible à la libéralisation et à la mondialisation de l'économie, ainsi qu'à la facilitation des échanges commerciaux internationaux. La volonté chinoise de maintenir coûte que coûte des partenariats de coopération gagnant-gagnant avec tous les autres pays du monde se veut comme une lueur d'espoir dans un marasme économique qui n'a épargné personne.