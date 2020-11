Un Belge en cavale intercepté dans le sud de la France à la suite d’un cambriolage

Il s’était échappé de la prison de Saint-Hubert, caché dans un camion, il y a un an.

Un Belge âgé de 32 ans et en cavale depuis un an a été intercepté à Castelnaudary (sud-ouest de la France) et jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Carcassonne lundi après-midi, signale mercredi Sudpresse.

Condamné pour divers délits à treize ans de prison par le tribunal correctionnel de Dinant, l’homme originaire de Charleroi avait réussi à s’évader le 28 octobre 2019, après huit ans derrière les barreaux de la prison de Saint-Hubert, rapporte Sudpresse, citant le quotidien français Midi Libre. Il avait profité de travaux pour s’échapper caché dans un camion.