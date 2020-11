Attaque à Vienne: deux jeunes viennois se sont comportés en héros

Deux jeunes viennois se sont comportés en héros lors de l’attaque de Vienne lundi soir. À l’origine de cette attaque qui a fait quatre morts dans le centre de Vienne, un « soldat du califat », selon le message de revendication envoyé 24h après les faits par l’agence de propagande de l’EI.

Recep Tayyip Gültekin et Mikail Özen sont spécialisés dans les arts martiaux, plus particulièrement de MMA, rapporte la RTBF. Avant l’attaque, les deux amis ont décidé de se rendre dans le centre de Vienne, pour prendre un dernier café avant le début du reconfinement autrichien et du couvre-feu.