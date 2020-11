Le championnat de basket reprend ce vendredi: voici les noyaux des équipes

L’Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket, reprend ses droits vendredi avec Brussels – Anvers. Le lendemain, Ostende, champion en titre, recevra Charleroi. Seules deux rencontres sont au programme de cette première journée. En effet, les rencontres se disputant à huis clos en raison de la crise sanitaire, la Pro Basketball League (PBL) offre la possibilité aux clubs de reporter une partie de leurs rencontres à domicile prévue jusqu’à la fin du mois de décembre.

La compétition se jouera à nouveau en deux tours. Le premier tour se jouera en deux poules dans lesquelles les équipes sont réparties en fonction du classement final de la saison 19-20. Le groupe A comprend Ostende, Anvers, Charleroi, Malines et le Bruxelles. Le B se compose de Mons, Limbourg, Louvain, Alots et Liège. Les équipes s’affronteront une fois à domicile et une fois en déplacement.