Coronavirus: bien entouré, le couple royal en visite dans les hôpitaux d’Alost (photos)

Le roi et la reine étaient accompagnés du Premier ministre et du ministre de la Santé, notamment.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité mercredi les deux hôpitaux d’Alost Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) et Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Ils étaient accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, de la gouverneure de la Flandre orientale, Carina Van Cauter, et du bourgmestre de la ville, Christoph D’Haese (N-VA).

Au cours de ces visites, le couple royal a été informé des mesures prises par les établissements pour libérer de la capacité pour les patients covid. Le roi et la reine ont ensuite discuté de l’impact du virus avec le personnel des différents services de soins.