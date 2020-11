Inventaire #3, un livre d’architecture qui se penche sur le monde d’après

Fruit d’un travail collectif, de réflexions et de débats citoyens, le livre Inventaire#3 part à la découverte de l’architecture contemporaine belge et questionne nos attentes vis-à-vis de celle-ci.

Trois caravanes, quinze panneaux, deux tonnelles, cinquante chaises, huit tables, une imprimante, un massicot et une bibliothèque ressource. » Voilà le plan stratégique mis en place par l’architecte Gilles Debrun et l’historienne Pauline de La Boulaye, accompagnés de leur équipe cosmopolite pour réaliser Inventaire #3 . C’est en sillonnant 2.233 km entre les paysages wallons et bruxellois que ces passionnés sont partis à la rencontre de citoyens de Tournai, Liège et Pont-à-Celles afin de donner naissance à ce nouveau regard sur le patrimoine architectural belge.