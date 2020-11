En mode local – «Le prix du marché ne tient pas compte des coûts de production»

Vous faites le plus dur du travail, et on vous donne des miettes. Ça n’allait plus ! » Il y a deux ans, François Guillaume, éleveur de Blanc-Bleu belge à Ochamps, arrive au bout d’un cycle. Quatrième génération d’agriculteur, il est fatigué d’un métier devenu « pesant et routinier ». Mais une conversation au détour de la Foire de Libramont va lui redonner « un coup de boost ». L’idée, suggérée par un spécialiste de la distribution : créer une marque de viande via une coopérative. Ce sera « Cornu ». Un bœuf de qualité, mais surtout rémunérateur pour l’éleveur, comme en atteste le label « Prix Juste Producteur », garanti par un cahier des charges et un contrôle indépendant. « C’est une première dans la filière viande », ajoute fièrement François Guillaume. « Le label ajoute de la force à la marque. »