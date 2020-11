Notre choix du jour contre l’ennui en confinement: la saison 3 de The Crown, à binge-watcher avant la saison 4

Alors que la saison 4, centrée sur les années 80 (le mariage de Charles et Diana ainsi que la rivalité entre Elizabeth II et Margaret Tatcher), débarque sur Netflix dès le 15 novembre, la saison 3 de cette fabuleuse série sur le règne incroyable d’Elizabeth II sort en coffret DVD et Blu-ray. De quoi de replonger avec délice et curiosité dans les événements de la vie publique et privée de la Reine d’Angleterre (incarnée ici par l‘excellente Olivia Colman) pour la période de 1964 à 1977. Entre la petite et la grande histoire, c’est intelligemment écrit, magistralement mis en scène et interprété.

Série créée par Peter Morgan, saison 3. DVD Sony Pictures.