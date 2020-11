François Delporte: «Ibrahim Maalouf est quelqu’un de fidèle»

François Delporte est le guitariste d’Ibrahim Maalouf depuis 2011. Il l’accompagne partout. Sur scène, en studio, parfois même en interview à la radio ou à la télé, quand on demande au trompettiste d’interpréter l’un ou l’autre morceau et qu’il emmène François pour jouer en duo.

« Ibrahim m’a demandé d’arranger un morceau en duo pour faire la promo de son album Diagnostic », raconte François Delporte. « Puis un deuxième, un troisième et on s’est rendu compte qu’on avait de quoi faire un album. Et on a juste continué pour réaliser son album des 40 ans. J’ai arrangé avec lui toutes sortes de morceaux, y compris ceux qu’on ne joue pas sur scène, des extraits de ses musiques de film par exemple. Cet album, c’est le retour à la mélodie toute nue, comme Bob Dylan avec sa guitare. Une mélodie et un instrument d’accompagnement. C’est très agréable de résumer la musique à son noyau. »