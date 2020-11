Clément Tainmont, sans club depuis quatre mois: «Mes enfants ne le montrent pas mais ils sont inquiets»

Clément Tainmont, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi et de Malines, vit actuellement une situation des plus complexes. Une situation qu’aucun joueur professionnel ne souhaite devoir affronter. Celle du vide, celle d’un joueur libre. « C’est perturbant, contrariant, car la pilule est difficile à avaler », explique le Français de 34 ans, la voix emplie d’émotions. Un pied dans le Nord de la France et l’autre en Belgique, « CT7 » fait tout ce qu’il peut pour se trouver un nouveau port d’attache, quatre mois après la fin de son contrat avec les Sang et Or.

Clément Tainmont, comment se retrouve-t-on sans club ? Dans votre cas, quelle a été la position de Malines ?