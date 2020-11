visapourlaflandre: L’Etat fédéral, nouveau canon flamand

Crinière bouclée blanche, tenue super-élégante, la grande classe : le Dr Noppen, directeur de l’UZ Brussel est omniprésent sur les plateaux flamands ces dernières semaines, en plus du journal de bord qu’il tient pour De Tijd. Sans pitié pour la gestion bruxelloise de la crise, ses critiques vont au-delà de la capitale. Il estime en effet avoir alerté durant l’été avec ses collègues médecins et experts, les milieux politiques sur la hausse « légère » des chiffres mais déjà très indicatrice, qui débouche sur la catastrophe actuelle. Aujourd’hui encore, il ne comprend pas comment on a pu se laisser déborder d’une telle manière. Il en a contre la lasagne belge qui engloutit le processus de décisions et contre les jeux d’ego entre Anvers et Bruxelles (dans les deux sens), entre la Flandre et les francophones (dans les deux sens) qui ont mené à ne pas prendre les décisions identiques qui s’imposaient au bon moment et en même temps.