Hockey Pro League: les Red Panthers surclassées par les Pays-Bas (0-4, vidéos)

Pour ponctuer leur saison de Pro League 2020, la Belgique recevait, à Uccle, la première nation mondiale pour une rencontre de prestige lors de laquelle elle n’avait clairement rien à perdre. Mais face aux redoutables Néerlandaises, les Panthères (qui évoluaient sans Ambre Ballenghien, Tiphaine Duquesne, Judith Vandermeiren et Louise Versavel) n’ont pas eu voix au chapitre durant les 30 premières minutes (pas un tir au but ni une entrée de cercle d’ailleurs !). Dès la 3e minute, les visiteuses obtenaient un premier p.c. mais la tentative de Caia van Massakker n’atteignait pas sa cible. C’était ensuite Malou Pheninckx qui obtenait une belle possibilité mais Elodie Picard, de retour dans l’équipe après avoir loupé les 2 rencontres face à la Grande-Bretagne, était bien positionnée. La pression néerlandaise était de plus en plus importante et les Belges peinaient réellement à dépasser leur moitié de terrain.