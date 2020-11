Samuel Bastien avant le match du Standard en Europa League: «La blessure de Zinho nous motive encore plus»

En l’absence de Zinho Vanheusden, Samuel Bastien devrait plus que jamais assurer un rôle de leader sur le terrain de Poznan, jeudi soir. Le Namurois aura d’ailleurs l’honneur de porter le brassard de capitaine, une première pour lui en seize matches de Coupe d’Europe. « La blessure de Zinho arrive à un très mauvais moment pour nous. Mais on va devoir faire avec. Nous sommes tous derrière lui. Cela nous donne même une motivation supplémentaire », explique l’ancien joueur du Chievo, qui sait que ce déplacement en Pologne s’annonce crucial dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League. « Il reste quatre matches, ce rendez-vous est très important pour nous. Il faut l’aborder de la meilleure des façons. Après, on pourra envisager la suite différemment. »