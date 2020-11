Coronavirus - Un accord sectoriel pour renforcer les mesures de sécurité dans les supermarchés

Les syndicats et la fédération du commerce Comeos ont trouvé un accord mercredi pour le renforcement et une "redéfinition claire" des mesures de sécurité et sanitaires dans les magasins, en cette période de pandémie de coronavirus. Elles prévoient notamment le caddy obligatoire pour les clients, du personnel supplémentaire et le nettoyage des locaux. Les clients devront également faire leurs courses seuls.