Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 4»: la boucle

En 1974 déjà, Céline et Julie étaient coincées dans une boucle temporelle pendant 3h10 dans le film de Jacques Rivette. - D.R.

Cette semaine, il se passe un truc incroyable.

Ce n’est pas un flashback, pas un pressentiment, pas un éclair, pas une dépersonnalisation, non. C’est autre chose. Le déjà-vu ? Ah, on l’aime bien celui-là.

Quand le philosophe français Émile Boirac lui trouve son nom en 1876, il l’impose tout de suite partout, dans toutes les langues. On dit qu’il en existe trois types : le déjà vécu, le déjà senti et le déjà visité. Et qu’une quarantaine de théories – psychologiques, neurologiques, psychodynamiques, neuropsychologiques, parapsychologiques… – se tuent à l’expliquer.

Pour les uns, ça serait juste une petite panne cérébrale. Pour les autres, une façon de se protéger de la réalité. (On écarte l’hypothèse des souvenirs de la vie antérieure, OK ?)