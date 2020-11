Comme annoncé mercredi dans nos colonnes, 12 éléments mouscronnois sont toujours positifs au Covid-19. Le reste du groupe a reçu les derniers résultats du test de dépistage passé lundi. Il en ressort que 15 joueurs sont désormais débarrassés du virus. Ils ont pu reprendre le chemin des entraînements mercredi, au plus grand bonheur de Jorge Simao et de son staff, qui retrouvent peu à peu un effectif avec lequel ils peuvent travailler dans des conditions plus ou moins normales.