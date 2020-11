Attaques à Vienne: les deux Suisses arrêtés impliqués dans des procédures liées au terrorisme

Les deux Suisses de 18 et 24 ans arrêtés près de Zurich après l’attentat de Vienne étaient connus des autorités suisses dans le cadre de procédures pénales liées au terrorisme, ont-elles indiqué mercredi.

Ces procédures ont été engagées par le Ministère public de la Confédération (MPC) « en 2018 et 2019 dans le domaine du terrorisme et sont actuellement toujours en cours », a-t-il indiqué dans un communiqué, précisant que le plus âgé est accusé dans l’une de ces procédures.

Quant au plus jeune, « il est accusé dans le cadre d’une procédure pénale du tribunal des mineurs de Winterthur », a précisé le parquet.

La justice zurichoise a confirmé à l’AFP que le jeune de 18 ans, actuellement « en détention », était connu du parquet de Winterthour, qui « s’occupe du phénomène de la radicalisation depuis plusieurs années ».