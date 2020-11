Voyages à l’étranger: la carte des avis de voyage du SPF Affaires étrangères de plus en plus rouge (carte interactive)

La carte des avis de voyage à destination de l’Europe éditée par le SPF Affaires étrangères est de plus en plus rouge, après que différents pays et régions européens ont vu la situation sanitaire se dégrader sur leur territoire, passant de la zone orange vers la zone rouge, indique mercredi le SPF Affaires étrangères. La carte interactive peut être trouvée ici.

C’est notamment le cas de la Grèce, l’Italie et la Lettonie, qui comptaient encore jusque hier quelques régions en zone orange. Les voyages à destination de ces pays sont désormais fortement déconseillés par les autorités.

Il en va de même pour le Danemark, dont l’île de Seelande est la dernière région à passer en zone rouge, et de l’Espagne, avec les provinces d’Alicante et Castellón ainsi que les régions de Valence et de Lugo.